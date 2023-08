Rimandata a settembre l'assemblea pubblica sulla riorganizzazione delle superiori a Mondovì Piazza

Si dovrà attendere la fine dell'estate per l'incontro pubblico sulla riorganizzazione delle scuole superiori a Mondovì Piazza.

La riunione, richiesta dalle minoranze all'amministrazione e che doveva essere indetta nel mese di luglio, è stata rimandata a settembre.

"Abbiamo prefeito aspettare per avere la documentazione completa: incluso lo studio di fattibiilità e la perizia sul valore del padiglione Michelotti". - ha chiarito il sindaco Luca Robaldo, in sede di consiglio, lunedì 31 luglio a San Quintino.

Il piano per la riorganizzazione degli istituti superiori nel rione alto della Città prevede l'abbattimento del "Baruffi" che verrà ricostruito con un finanziamento di oltre 10 milioni a valere sul PNRR (Missione 2 – Rivoluzione Verde e transizione ecologica - "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) e la sua riedificazione in zona Polveriera, accanto alla nuova palestra scolastica (LEGGI QUI).

A questo punto in via Enzo Tortora il progetto prevede la realizzazione una nuova area verde, un parco con un camminamento pedonale e il mantenimento dell'accesso alla palestra scolastica (che non verrà demolita, ndr).

[Come diventerebbe la collina di Piazza dopo l'intervento]

Il passo successivo sarebbe poi l'acquisizione del padiglione "Michelotti" dell'ex ospedale Santa Croce, da riqualificare e rendere fruibile per ospitare i licei, con la collocazione di uffici, segreterie e presidenza nei locali adiacenti delle ex carceri (proprietà privata, ndr). L'alberghiero troverebbe quindi spazio nella sede di piazza IV novembre dove potrebbe occupare gli spazi che oggi ospitano i licei, in attesa del ripristino definitivo delle aule che vennero lambite dalla frana. Ci sarebbero infine novità anche per piazza d'Armi le 'ex Rolfi', anche in questo caso con abbattimento del vecchio edificio e ampliamento dell'area verde.

Si attende quindi settembre per la presentazione ufficiale della riorganizzazione delle scuole con un'assemblea aperta ai cittadini.