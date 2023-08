Anche a Lourdes si ricorda Suor Elvira: “La sua opera continuerà” [VIDEO]

“Siamo venuti la prima volta insieme a Lourdes - spiega Parola - all’apertura della prima comunità. Insieme siamo andati a presentarci all'allora vescovo. Ci accolse in modo estremamente freddo. Ci disse testualmente: 'Lourdes non è un posto per drogati e vagabondi’. Ci diede il permesso di tenere questa comunità per un anno di sperimentazione. Temeva che la presenza di tossicodipendenti avrebbe potuto disturbare l’atmosfera di Lourdes. Madre Elvira, uscita da quell’incontro mi disse in piemontese: 'Sagrinte nen’. Dopo poche settimane i ragazzi si erano fatti conoscere per la loro presenza riservata e di preghiera intensa. La cosa si risolse pacificamente”.