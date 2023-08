Domani a Mondovì il concerto itinerante "Campane in Festa per San Donato"

Una performance musicale itinerante che rallegrrà tutta la Città, da Breo a Piazza.

Domani, sabato 5 agosto, a Mondovì andrà in scena la terza edizione del "Campane in Festa per San Donato", un'iniziativa ideata da CampaneTo, gruppo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio campanario piemontese, cui è affidata anche la direzione artistica dell'evento.