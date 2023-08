Ripristinato il guado sul Torrente Gesso verso la Mellana

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di ripristino del guado sul Torrente Gesso danneggiato dalle forti piogge che si sono verificate in primavera. Il passaggio collega la zona del Santuario degli Angeli, in sponda idrografica sinistra, con la frazione Mellana di Boves, in sponda idrografica destra. È dunque già agibile e percorribile a piedi e in bicicletta fin da oggi.

Il guado è oggetto di uno specifico protocollo di intesa firmato dal Comune di Cuneo e dal Comune di Boves, in cui i due enti si impegnano alla gestione associata della sua ricostruzione e mantenimento: la realizzazione e il ripristino del guado sono in capo al Comune di Cuneo, mentre il Comune di Boves provvede a trasferire parte delle risorse necessarie.

Percorribile a piedi ed in bicicletta, rappresenta un collegamento strategico per la rete dei percorsi ciclonaturalistici del Parco.

È fruibile già da qualche giorno, presso il polo canoistico di Cuneo alle Basse di Stura, il laghetto per la pratica sportiva della canoa realizzato nell’alveo del fiume grazie a una traversa temporanea. I lavori, previsti nel quadro di manutenzione dell’area, sono stati avviati, subito a monte della pedancola Vassallo, non appena le condizioni metereologiche e la portata del fiume li hanno resi possibili.

Le due opere sono state progettate in un’ottica di rispetto dell’ambiente, realizzate con materiale ghiaioso prelevato dai fiumi stessi e in modo da garantire sia il deflusso idrico che la risalita ittica.

Per queste ragioni, entrambe sono soggette alle modifiche dell’alveo e prevedono un’alternanza di ripristini e chiusure stagionali. Il Comune di Cuneo Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura se ne fa carico al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio naturale e la sicurezza dei cittadini.

Tutti gli avvisi relativi alla condizione di fruibilità delle opere sono aggiornati in tempo reale e consultabili sul sito: www.parcofluvialegessostura.it nella nuova sezione “AVVISI”.