“Ferragosto insieme” all’arrivo della seggiovia di Crissolo

Non ci sarà solo il Concerto di Ferragosto di Bric Lombatera a rallegrare le ore di quanti decideranno di fuggire dal caldo della pianura e trovare rifugio nel fresco dell’Alta Valle Po martedì 15 agosto prossimo.

Per il giorno più vacanziero dell’anno per eccellenza Crissolo organizzerà infatti “Ferragosto Insieme”, giornata da trascorrere in compagnia presso il bar-ristoro in quota di recente costruzione e dislocato all’arrivo della “Seggiovia Monviso”, presso il quale ci sarà musica live con “Vale e Fra” a partire dalle 11 del mattino mentre il pranzo verrà servito dalle 12.30 in poi.

Il pacchetto “tutto compreso”, comprensivo di biglietto andata e ritorno in seggiovia ed il pranzo a base di carne alla brace con insalata di contorno ed acqua costa 25 euro.

I posti sono limitati e la prenotazione al numero 3714126266 (Ufficio Turistico, presso il quale andranno ritirati i ticket) è quindi obbligatoria.