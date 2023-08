Concerto di Ferragosto Monviso Unesco: ecco come raggiungere il Bric Lombatera in bici e a piedi

Il giorno del Concerto di Ferragosto “Monviso Unesco”, per coloro che non vorranno usufruire del comodo servizio navetta, ci sarà un’alternativa per raggiungere il Bric Lombatera, ai suoi 1390 metri di altitudine.

Sarà possibile percorrere un percorso dedicato, in bicicletta, sia in autonomia che in gruppo, grazie alla proposta comune strutturata da Valle Po Ebike e Vesulus-Porta di Valle.

In autonomia basterà seguire il percorso segnalato, con partenza dalla frazione Erasca per poi toccare la località Tournour e giungere successivamente a Bric Lombatera (itinerario di 13 chilometri, con un dislivello positivo di circa 800 metri, indicato quindi a bikers esperti e ben allenati ). La traccia gpx dell’itinerario è scaricabile dal sito www.paesana.it nella sezione dedicata all’evento.

Chi vuole invece pedalare in gruppo, sia con mezzo proprio che, volendo, con un’e-bike a noleggio (prezzo offerta agevolato a 30 euro). In entrambi i casi – sia con mezzo proprio che a noleggio – è richiesta un contributo di 5 euro per l’accompagnamento. Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 12 agosto al 3715398670 o presso la Porta di Valle di Paesana, in Via Santa Croce numero 4.

Non è garantita la presenza di acqua lungo il percorso, occorre quindi riempire le borracce!

Il percorso tracciato e segnalato per le biciclette sarà poi percorribile anche dai camminatori. Si segnala che, oltre al dislivello considerevole (partenza da Paesana quota 625 metri e arrivo al Bric Lombatera quota 1390 metri) l’itinerario presenta uno sviluppo di circa 13 chilometri ed è quindi consigliato a camminatori allenati e ben equipaggiati .

È prevista l’escursione con accompagnatore naturalistico, con partenza alle ore 8.30 da Paesana (ritrovo all’incrocio tra la strada provinciale 26 e la strada di accesso alla frazione Erasca). Anche in questo caso, si ricorda che non è garantita la presenza di acqua lungo il percorso.