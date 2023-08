E' tempo di Cocktail Fair, il grande evento che celebra la fine dell'estate cuneese

A Cuneo non c’è mai niente da fare. Cuneo non è una città per giovani.

Due affermazioni, una sola risposta: Cocktail Fair!



Il 9 settembre non prendete impegni perché ci sarà un grande evento per celebrare la fine dell’estate.



Dove? Nel cuore della città, in via Roma, che per l’occasione si trasformerà in un grande cocktail bar a cielo aperto. Protagonisti i cocktail e i produttori più prestigiosi delle Langhe e del Roero, tra esibizioni artistiche e una importante mostra.



Quando? Dalle 18 alle 23.30.

E’ proprio la parola “fair” a rendere differente questo evento. Si beve, certo, ma in modo giusto e consapevole. Questa la volontà degli organizzatori, l’associazione culturale Art Noveau, che propone l’edizione zero di un evento che ha l’ambizione di diventare punto di riferimento di una serie di eventi in città. Perché dietro un cocktail, dietro un vino, ci sono fatica, competenze ma soprattutto una passione che merita di essere raccontata e valorizzata.



Cocktail Fair vuole essere prima di tutto un’esperienza. Con l’acquisto di un ticket, si potranno assaggiare i 14 cocktail creati per l’evento, serviti nei sette bar di via Roma che hanno aderito, e i prestigiosi vini del nostro territorio in un padiglione appositamente allestito. Non mancheranno le performance musicali.

Musica in tutta via Roma e tante esibizioni live, a partire dal concerto degli allievi del Conservatorio di Cuneo fino alla magia del sax di Adalto Seravalli, che si esibirà nei punti più suggestivi della via. Un evento artistico a 360°, quindi.

Arte è il vino, arte è la musica, arte è la pittura. Cocktail Fair ospiterà la mostra dell’artista internazionale MYFO, esponente della Pop Art. Le sue opere esplorano il rapporto tra apparenza e realtà, forse il tema più dibattuto del nostro tempo.

Appuntatevi, quindi, gli ingredienti del cocktail perfetto: beverage, qualità, territorio, musica, arte e solidarietà, perché tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Il 9 settembre, nel cuore storico di Cuneo.