A Demonte si presenta il libro "Aldo Benevelli partigiano e prete"

Mercoledì 16 agosto alle 20.45 a Demonte, presso la Sala del Consiglio Comunale di Demonte, in via Martiri e Caduti per la Libertà , sarà presentato il libro "Aldo Benevelli partigiano e prete". Testi a cura di Giovanni Cerutti e Claudio Mondino con la collaborazione di Claudia Bergia e Dario Franco, edito da Primalpe.

La serata è organizzata dall'Associazione partigiana Ignazio Vian di Cuneo nell ambito delle iniziative del Comitato per i 100 anni dalla nascita di don Aldo Benevelli, in collaborazione con il comune di Demonte.

Claudia Bergia e don Flavio Luciano racconteranno don Aldo partigiano, sacerdote, uomo del fare, operatore di pace, sempre pronto a rovesciare egoismi personali per la libertà e la giustizia sociale.