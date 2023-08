Ritorna a Dronero la tradizionale Festa di San Rocco

Raffigurato con accanto un cane che gli lecca le ferite e gli porta un pezzo di pane, San Rocco è uno dei Santi più conosciuti, pellegrino francese morto intorno alla fine 1300 e venerato dalla Chiesa cattolica come il protettore dei pellegrini, invocato per sconfiggere la peste ed in generale le epidemie.

A Dronero, domani 16 agosto, torna la Festa a lui dedicata, ricorrenza molto sentita ed apprezzata. Riedificata nel 1700 presso il borgo Sottano, di cui San Rocco è diventato patrono, e restaurata da Don Mattio alla fine del secolo scorso, nell'antichità la chiesetta si trovava invece nella zona del Ponte della Madonnina.

La Festa inizierà al mattino con alle ore 10 la celebrazione religiosa. Organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco e gli Amici del Borgo Sottano, alla sera ci sarà una suggestiva "Cena sotto il Ponte" con a seguire una serata musicale in compagnia del gruppo "| Suonati"