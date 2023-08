Società di Mutuo Soccorso di Fossano rilancia attività e tesseramenti dal prossimo mese di settembre

Con la pausa agostana rallentano le attività della Società di Mutuo Soccorso di Fossano, previste in ripresa e rilancio per la conclusione dell'anno sociale 2023, a partire dal prossimo settembre.

Nel periodico inviato ai tesserati e ai simpatizzanti il presidente Andrea Brero suggerisce di curiosare le nuove proposte autunnali sulle pagine social ufficiali e di proporre nuove iniziative, perchè alla SOMS c'è sempre voglia di accogliere e fare proprie novità e collaborazioni con le altre associazioni cittadine. "Un socio che sta bene è una fortuna per la Sonda, una Soms che funziona bene è una fortuna per la nostra comunità cittadina!"

Per settembre sono inoltre previste le gite al Castello Reale di Valcasotto e in alta Savoia, mentre per ottobre è stata programmato un viaggio in Croazia di cinque giorni.