Le sue iniziali ed un cuore con i trattori: San Magno di Peveragno ricorderà il giovane Andrea Riba

Realizzare le iniziali di Andrea Riba ed un cuore con i trattori in suo ricordo. Domani, domenica 20 agosto alle 22, il comitato di San Magno di Peveragno ricorderà così il 28enne, deceduto ieri mattina, venerdì 18 maggio, nel corso del tragico incidente in località Passatore di Cuneo.

“Chi volesse partecipare, con trattore o meno, è il benvenuto”. Di Andrea l'emozione di quando era salito per la prima volta su un trattore e di quando, in lacrime per l'immensa gioia, lo scorso 6 maggio aveva visto i suoi amici fare a lui ed a sua moglie Jessica una bellissima sorpresa, sfilando con ben 12 trattori in piazza Galimberti a Cuneo il giorno del loro matrimonio.

Di Andrea quel sorriso luminoso e puro, quello sguardo colmo d'amore per Jessica, quel legame forte con mamma Dorella e papà Bruno, con il fratello Alberto e la sorella Arianna, con la famiglia della moglie e quell'affetto sincero verso gli amici.

Tante le immagini, momenti di vita preziosa che resteranno per sempre. Da alcuni amici giungono queste parole: "Che notizia terribile, che ingiustizia... Proteggi da lassù Jessica e le vostre famiglie. Grazie Andrea, per tutti i momenti passati insieme, ti vogliamo bene e ti ricorderemo per sempre".

Un gesto, quello di domani a San Magno di Peveragno, di profonda vicinanza verso la moglie Jessica e le loro rispettive famiglie, qui dove a maggio nella Chiesa la coppia si era sposata.

Al momento non è stata ancora resa nota la data per la funzione delle esequie. Questa sera, sabato 19 agosto alle 20.30, nella chiesa di Madonna dell'Olmo la recita del rosario.