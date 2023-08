Cuneo, ancora dubbi sul nuovo direttore amministrativo dell'ASO: "Mancano requisiti, nomina illegittima"

Proseguono, da parte dei consiglieri comunali della minoranza di Cuneo le stoccate al dottor Giorgio Rinaldi, dal 1° agosto nuovo direttore amministrativo dell’ASO S.Croce e Carle. Una nomina deliberata dal commissario Livio Tranchida sulla cui effettiva legittimità Giancarlo Boselli (Indipendenti) prima e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) poi hanno avanzato specifici dubbi.



Il decano del consiglio comunale ha infatti presentato un’interpellanza ufficiale – che verrà discussa nel consiglio comunale di settembre - , dopo aver visionato tutte le delibere e la documentazione relativa alla nomina di Rinaldi (con durata pari a quella dell’incarico commissariale di Tranchida, e comunque non superiore a tre mesi dalla futura nomina del nuovo direttore generale).

Sturlese: "Rinaldi non ha mai svolto incarichi simili"

Secondo l’art.3-comma 7 del DL 502/1992 il nominato direttore amministrativo è “un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all'atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione”. Inoltre, “l'incarico di direttore amministrativo di azienda sanitaria va conferito a chi in precedenza ha svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in materia sanitaria”.



Nella delibera ufficiale di nomina firmata da Tranchida si sottolinea che il dottor Rinaldi è in possesso di laurea in Scienze Politiche indirizzo Amministrativo, che ha svolto le attività di dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti, e che può vantare una pregressa pluriennale esperienza dirigenziale in vari ambiti quali gestione risorse umane e organizzazione, campo sociale ed educativo, appalti, attività associative, affari generali, contratti e personale, affari legali e patrimonio. Si dichiara inoltre che “il dottor Giorgio Rinaldi sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge” ma il suo curriculum non reca menzione di svolgimento di “qualificata attività di direzione tecnico – amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione”.

"Dalla giunta scelta rapida e acritica"

“Per bene che il dottor Rinaldi possa essere, formalmente, vicariato dal segretario generale nella dirigenza del settore cui è preposto (come indicato nei giorni scorsi da una comunicazione ufficiale della sindaca Patrizia Manassero), la sua assenza dal Comune sicuramente avrebbe ripercussioni sulla operatività dell’ente, giustificate se la nomina fosse ‘secundum legem’ ma inaccettabili nel caso contrario” scrive Sturlese nell’interpellanza.



“La giunta ha accolto la richiesta di aspettativa in maniera del tutto acritica, oltre che rapidissima, senza condurre qualsivoglia verifica intorno a se lo stesso avesse i requisiti soggettivi necessari al conferimento della nomina, così a priori privandosi della preziosa collaborazione del dottor Rinaldi”.



Cos’è intercorso, quindi, tra l’amministrazione e l’ASO in ordine alla nomina del dottor Rinaldi? E cosa l’amministrazione ha posto in essere una volta ricevuta la richiesta di aspettativa del dirigente in riferimento all’esistenza o meno dei requisiti soggettivi per poterlo nominare nuovo direttore amministrativo? E infine, cosa intende fare l’amministrazione, acclarata la mancanza in capo al dottor Rinaldi dei requisiti soggettivi a ricoprire la posizione, riguardo alla nomina stessa?