Aperte le iscrizioni per un nuovo corso base di salsa e bachata a Cuneo

Un momento di particolare felicità è stato raggiunto ieri, quando le disponibilità per il corso principianti di salsa e bachata, in programma per il lunedì sera, sono state completamente esaurite. Una dimostrazione di quanto la passione per la danza possa unire e motivare le persone, spingendole a sperimentare nuove sfide e a migliorare sempre di più.



All’Imperial Dance di Cuneo le buone notizie continuano ad arrivare poiché sono già state aperte le prenotazioni per il nuovo corso base di salsa e bachata che si terrà il giovedì sera alle ore 20. La risposta è stata così entusiastica che i primi posti sono già stati riservati da ballerini determinati a godere di un'esperienza di apprendimento coinvolgente e divertente.



Sei pronto a metterti in gioco, divertirti e scoprire nuovi modi di esprimere la tua creatività? L'Imperial Dance di Cuneo ti invita a fare il primo passo verso un'avventura emozionante nel mondo dei balli caraibici! Con 8 anni di esperienza nell'insegnamento della danza, l'Imperial Dance ha affinato un metodo unico che ha già introdotto oltre 1.500 principianti al magico mondo della salsa e della bachata.



La salsa e la bachata non sono solo balli, ma esperienze coinvolgenti che ti faranno muovere al ritmo di passioni, emozioni e energia contagiosa. Questo corso è pensato appositamente per i giovani che desiderano scoprire il fascino di queste danze e imparare i passi di base in un ambiente divertente e accogliente.



Ma cosa rende l'Imperial Dance la scelta giusta per te? Oltre alla sua solida reputazione e alla vasta esperienza nel settore, l'Imperial Dance si impegna a offrire un'esperienza di apprendimento completa. Il metodo di insegnamento è stato progettato per garantire che ogni partecipante possa imparare in modo efficace e divertente. I nostri istruttori esperti sapranno guidarti passo dopo passo, senza pressioni, ma con tanta passione.



Unisciti all’Imperial Dance di Cuneo e scopri come ballare non sia solo un movimento del corpo, ma un viaggio emozionale che ti farà sentire più sicuro di te stesso, pieno di energia e in armonia con il ritmo della musica. Ogni lezione ti porterà un passo più vicino al raggiungimento delle tue sfide personali e ti darà la possibilità di conoscere nuove persone con interessi simili.



In più devi sapere che

puoi partecipare alle lezioni anche se non hai un partner: la nostra comunità ha sempre partner di ballo più esperti che balleranno con te;

oltre alla lezione tecnica potrai partecipare gratuitamente alle pratiche guidate, dei momenti dedicati alle prove dove TUTTI ballano con TUTTI e nessuno resta escluso;

verrai invitato ai nostri grandi eventi, delle feste organizzate esclusivamente per i nostri allievi in cui potrai mettere in pratica quanto imparato divertendoti e scoprendo tante nuove amicizie.



L'Imperial Dance è una comunità in cui puoi crescere, esprimerti e sviluppare nuove amicizie. Se hai sempre sognato di ballare, ora è il momento perfetto per iniziare il tuo viaggio. Le lezioni inizieranno a partire da giovedì 21 settembre, quindi non perdere l'opportunità di essere parte di qualcosa di straordinario che ti permetterà di partecipare a molti eventi riservati ai corsisti.



Prenota adesso una prova gratuita: https://wa.me/393403311994 che si terrà giovedì 21 settembre presso la sede Imperial Dance in via della Motorizzazione 52B (Frazione Madonna dell’Olmo, dietro il Big Store) a Cuneo.



Chiama il 340-3311994 per ulteriori informazioni o visita il sito https://www.imperial-dance.it/.