Controvento Nomadi Tribute Band in concerto a Madonna dell’Olmo di Cuneo per la patronale

Se sentite ancora “Ho difeso il mio amore” nelle vostre vene e nelle vostre ugole, se al primo che intona “Io vagabondo” muovete le mani e la testa come se foste di fronte al palco, allora c’è una notizia per voi.



La Controvento Nomadi Tribute Band è pronta ad infiammare anche la festa patronale di Madonna dell’Olmo con il live in programma domenica 10 settembre, a partire dalle ore 21. Formazione al gran completo con Gigi Molino (voce), Andrea Griffone (tastiere), Kevin Nari (chitarra elettrica), Simone Tartarini (basso), Demetra Bertino (violino) e Simone Baudino (batteria).



Il repertorio è una garanzia, sinonimo di spettacolo da non perdere per gli amanti della musica che ha fatto storia in Italia. Lo sanno bene i tanti fan che seguono i Controvento ovunque e comunque per tanti buoni motivi. In ogni concerto della band si respira l’aria di un forte impegno sociale, si annulla l’individualismo e si diventa immediatamente tutti parte di un rito collettivo, che permette la nascita di nuove amicizie, talvolta durature e impossibili da rompere. Cantare per credere.