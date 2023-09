Domenica la prima edizione di "VillaSport"

Arco, atletica, basket, biathlon, bici, bocce, calcio, danza, panel, pallapugno, pallavolo, ping pong, scacchi e tennis. Sono questi gli sport che saranno protagonisti, domenica 10 settembre, della prima edizione di "VillaSport", manifestazione dedicata ai giovani e alle associazioni sportive, organizzata a Villanova Mondovì.

"La giornata - spiega a nome dell'amministrazione comunale l'assessore allo sport Giacomo Vinai - si svolgerà negli impianti sportivi comunali, i partecipanti potranno provare diverse attività attraverso una nuova manifestazione, pensata per promuovere momenti di incontro tra i ragazzi, che avranno la possibilità di approcciarsi alle diverse discipline nel modo più corretto e significativo possibile. Siamo orgogliosi di presentare questa iniziativa che speriamo possa dar modo ai giovani di provare tutti gli sport dell'offerta presente sul nostro territorio. L'augurio è che possa essere una giornata utile per i ragazzi, ma anche un momento di promozione per le associazioni sportive locali."

Le associazioni introdurranno i ragazzi alle varie discipline con una breve parte teorica sulle regole per poi passare a una prova pratica, con divisione in squadre. Le attività si svolgeranno al PalaTomatis e ai campi sportivi di Branzola. Acqua e trasporto per gli spostamenti sono garantiti da Comune e associazioni sportive, con la presenza di volontari.

Il PROGRAMMA

09:15 Ritrovo presso impianti sportivi di Branzola

09:30 Inizio attività sportive

12:30 Pranzo al sacco

13:15 Trasferimento presso PalaTomatis a Villanova

13:30 Inizio attività sportive

17:00 Momento conclusivo con i ragazzi e i genitori

L'ingresso è libero, l'età minima per partecipare è 6 anni. I genitori potranno presenziare alle attività sportive e sostenere con il tifo i partecipanti.



Iscrizione consigliata ai fini organizzativi presso le varie Organizzazioni Sportive, oppure al: 338 278 43 84 Antonella Carideo - 339 113 02 91 Vinai Giacomo