Caraglio: grande attesa per il ritorno della Fiera d'Autunno e della Sagra degli Gnocchi al Castelmagno

Puntuale come ogni anno ritorna, alla sua quarantacinquesima edizione, la Fiera d'Autunno di Caraglio e Valle Grana che si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre a Caraglio. Come ogni anno saranno oltre 300 le bancarelle presenti in fiera, con proposte che andranno dall’eccellenza artigiana, a quella alimentare e al polo dedicato all'agricoltura, dando spazio a aziende locali e non.



Molti gli intrattenimenti, dalla serata Blues, ai balli country, animazioni per bimbi. Non mancherà una mostra esposta nell’ex chiesa di San Paolo “Forma, Colore e Vita” Evoluzione pop, dal figurativo all’astratto a cura di Balestra Riccardo.



Durante la tre-giorni si potrà anche gustare il menù dell’20^ Sagra degli Gnocchi al Castelmagno.



Da non perdere alle 22 e 45 di sabato 23 settembre il grandioso spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Caraglio.



Un fitto programma, per tutti i gusti, da non perdere!