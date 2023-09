Cuneo, inaugurata la mostra “Ellepì: musica da guardare”

Alla presenza dell'assessore Cristina Clerico e delle ragazze del Liceo musicale accompagnate dalle professoresse Elda Giordana e Nina Monaco è stata inaugurata oggi pomeriggio (venerdì 8 settembre) presso la sala esposizioni del Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Cuneo, la mostra “Ellepì: musica da guardare”.

Nella rassegna sono in esposizione 85 “copertine artistiche” di dischi 33 giri (Lp) che fra il 1955 e il 2021 hanno caratterizzato il panorama musicale, ad alcune copertine sono accostate riproduzioni di dipinti (e non solo) a cui in qualche modo le copertine rimandano.

Su progetto e ideazione del Collegio, è stata curata da Marcello Drago (avv.), Massimo Ovidi (ex dipendente Catasto), Guido Molineris (Consigliere del Collegio dei Geometri e dei G.L. che da sempre cura la gestione delle manifestazioni di interesse culturale e sociale), Cornelio Cerato (fotografo) e Giusy Sculli (prof.); inoltre sono presenti 18 copertine realizzate da artisti vari che presentano ciascuno una propria copertina per immaginari Lp.

Sarà visitabile fino al 24 settembre il venerdì e sabato ore 16-19 e la domenica 10-12,30 e 16-20.