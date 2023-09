Finalmente l'attesa è finita: a Cuneo domani è la giornata del Cocktail Fair

Ci siamo: domani 9 settembre, finalmente, Cuneo vivrà il suo primo Cocktail Fair, l'evento organizzato dall'associazione Art Nouveau per celebrare la fine dell’estate.

"Volevamo creare qualcosa di nuovo e unico per la città, nell'ultimo fine settimana prima dell'inizio della scuola - evidenziano gli organizzatori. Sarà un evento di classe, improntato alla cultura del beverage di qualità. Tra i nostri partner la distilleria Bordiga, selezionata per la fornitura della parte alcolica dell’evento".

"Ci teniamo a sottolineare - dicono con l'orgoglio della loro giovane età - che tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, alla Fondazione Ospedale di Cuneo e all'associazione "La cura nello sguardo". Siamo uno staff giovane, che ha voglia di creare occasioni di divertimento e socialità dando un contributo concreto al territorio in cui viviamo".

Via Roma, a Cuneo, dalle 18 alle 23.30 si trasformerà in un grande cocktail bar a cielo aperto. Protagonisti i cocktail e i produttori più prestigiosi delle Langhe e del Roero, tra esibizioni artistiche e una importante mostra.

Per essere parte di questo evento basterà munirsi di ticket, acquistabile dal pomeriggio stesso in uno dei due punti cassa allestiti in via Roma.

Per chi volesse, i ticket sono disponibili in prevendita nei bar partner della serata. Sono cinque locali di riferimento del centro storico del capoluogo: Bar Caffetteria 800, Infernotto Yum Pub, Côni Veja Bonfante, Cafe 44 e Caffè Bruno.

Non avete scuse, dunque, per non concedervi l’esperienza di degustazione delle eccellenze del beverage piemontese.

Ogni ticket, del valore di 20 euro, darà diritto alla degustazione di sette cocktail (alcolici o analcolici) consumabili nei bar che hanno aderito all'evento e di tre degustazioni di vini Altalanga e Metodo Classico piemontese, serviti in uno stand dedicato.

Oppure si potrà fare il contrario: una degustazione di sette vini e di tre cocktail, tutti creati proprio per l'evento. In ognuno ci sarà almeno un ingrediente Bordiga, tra i main sponsor del Cocktail Fair.

Il ticket, inoltre, riserverà l’accesso alla mostra dell’artista Pop Art Marco Michelini in arte MYFO presso i locali dell’Hotel Palazzo Lovera nei giorni di sabato 9 e domenica 10 settembre.

Non solo Pop art ma anche musica, grazie alla presenza del saxofonista Adalto Seravalli, noto per le sue performance come Dj e sassofonista. Non mancherà l'esibizione degli studenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo.

Tutto questo è Cocktail Fair. Degustazioni all'insegna dell'eccellenza e dell'arte a 360°. Il 9 settembre a Cuneo.

