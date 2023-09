Don Duilio Albarello è il nuovo parroco di Sant'Anna e del Cuore Immacolato di Maria

Nuovo parroco per Sant'Anna Avagnina e per il Cuore Immacolato di Maria a Mondovì.

Ieri, domenica 10 settembre, ha fatto ufficialmente il suo ingresso, con la santa messa delle 10.30, nella chiesa di via Cuneo, don Duilio Albarello che sostituirà don Piero Gasco, che rimane a servizio delle messe feriali.

Nel pomeriggio di sabato 9 aveva già incontrato la comunità di Sant'Anna, alla presenza del vescovo Monsignor Egidio Miragoli che, nell'occasione aveva ringraziato don Sergio Mandrile per il servizio svolto nella parrocchia del rione e don Gasco per via Cuneo.