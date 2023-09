A Castelletto Stura la manifestazione "Pomeriggio maisoli"

Il circolo Acli di Castelletto Stura, presieduto da Mariano Giraudo, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con: Banca territori del Monviso e Consorzio socio assistenziale del Cuneese, organizza, per domenica 24 settembre, presso il circolo in piazza Nuova, la manifestazione dal titolo “Pomeriggio maisoli”, dedicata a persone diversamente abili e non solo.

L'inizio della manifestazione è in programma per le ore 14; alle 14.30 sarà possibile fare dei giri gratuiti per disabili, familiari e accompagnatori, su moto e fuoristrada; dalle 15, presso l'area spettacoli, ci saranno cantastorie, teatrino delle marionette, Compagnia “C'era una volta” e, alle 17, movida fitness e baby dance, con Monica Baudino. DJ Sandon alla consolle.

Nel pomeriggio, merenda gratis per tutti i partecipanti e banco di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla famiglia di Mia Aimetta, affetta dalla sindrome di Prader Willy, che richiede visite molto onerose. La partecipazione all'evento è gratuita, ma è gradita la prenotazione presso la presidenza del Circolo Acli, ai numeri: 339.2413024 (Mariano), 348.1356953 (Nadia), 346.7884693 (Antonella), 335.8247592 (Massimo).