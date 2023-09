A Rocca de Baldi la compagnia peveragnese del Birun presenta lo spettacolo "Alpino Andrea"

Sabato 16 settembre, alle 21, la peveragnese «Compagnia del Birùn» sarà ospite del Comune e del Museo di Rocca de' Baldi con la replica dello spettacolo «Alpino Andrea».

Lo spettacolo (già rinviato in passato per problemi meteorologici) verrà allestito nella suggestiva cornice del parco del Castello di Rocca de baldi. L'ingresso è libero e gratuito (informazioni si possono avere al 334.8966480).

Spiegano gli organizzatori. "Si tratta della trasposizione teatrale dell’esperienza vissuta dall’alpino Andrea Oggero - riportata nel libro “Peveragnesi in guerra” di Giovanni Magnino - caduto prigioniero dei russi nel 1943 e vissuto per più di due anni in un gulag sovietico, diventa la rappresentazione di ciò che i documenti ufficiali non riportano di tanti uomini e donne travolti dall'orrore insensato della guerra. È la storia di un uomo come specchio della Storia.

Son ricordi di uomini e donne che hanno vissuto l'atrocità della seconda guerra mondiale senza mai arrendersi all'odio, nutrendo sempre un gran desiderio di pace, esempi di dignità e coraggio che raccontiamo per rendere omaggio agli umili, per testimoniare il loro valore".