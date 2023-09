Non dimenticate il naso rosso: in piazza Galimberti una giornata con i clown di corsia

Domenica 17 settembre, dalle 10 alle 18, in piazza Galimberti si festeggia "La Giornata del Naso Rosso". Come ormai da anni, l’associazione cuneese CÔNIVIP volontari clown di corsia porterà una ventata di allegria nel cuore della città.



La mission dell'Associazione, nata nel 2008 e facente parte della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV, è quella di portare allegria e leggerezza tra le corsie degli ospedali e nelle Rsa ma anche nelle scuole e in tutti i luoghi dove c'è bisogno di spensieratezza.

Fin dalla mattina ci saranno bolle di sapone, giochi, giocoleria, magia e verranno distribuiti palloncini colorati anche tanti sorrisi. Alle 11 e 16:30 i volontari di CÔNIVIP si esibiranno in un buffo spettacolo.