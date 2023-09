Parte da Alba il "viaggio sostenibile" della trasmissione Rai "Italian Green"

Partirà dalla capitale delle Langhe e dall’esperienza dell’imprenditore albese delle rinnovabili Massimo Marengo "il viaggio sostenibile" di "Italian Dream", trasmissione di Rai 2 in onda da domani, sabato 16 settembre, alle ore 10.10 e visibile poi in streaming su Rai Play.

Fondatore di Albasolar e più recentemente della start up innovativa AspecHome, Marengo sarà tra i protagonisti della prima puntata del format condotto da Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli.

"Racconteremo la storia dell’azienda e la sua evoluzione, dalla Marengo Silvano Impianti Elettrici nata nel 1968 con mio padre e il nostro storico socio Roberto Manzone sino ad oggi, passando per la scelta di impegnarci, tra i primi in Italia, nel comparto dell’impiantistica a servizio delle rinnovabili", spiega Massimo Marengo, che sul nostro giornale cura la rubrica periodica "Cultura Energetica".

Prodotto dalla Rai e trasmesso con cadenza settimanale, "Italian Green" si propone di parlare di ambiente e sostenibilità in chiave positiva, costruttiva e a tratti ludica. In ogni puntata si susseguiranno testimonianze, interviste, contributi artistici di nomi noti dello spettacolo, della musica, dello sport, del giornalismo e dell'imprenditoria che raccontano il loro modo di intendere la sostenibilità, lanciando messaggi diretti soprattutto alle giovani generazioni per la salvaguardia del pianeta.