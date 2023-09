InFAIrnot: il gruppo Giovani FAI Saluzzo porta a conoscere il birrificio Infernot

InfAIRnot, evento a Bagnolo per conoscere la produzione della birra artigianale Infernot

Per l’iniziativa "Agrotech: la tecnologia incontra l’agricoltura" promossa dai gruppi FAI giovani di Piemonte e Valle d’Aosta, il Gruppo FAI Giovani di Saluzzo,porterà a conoscere il birrificio artigianale Infernòt di Barge per presentare un prodotto di eccellenza del territorio, frutto dell’imprenditorialità di giovani bargesi tra cui il mastro birraio Stefano Burzio.

Durante l’evento, che si terrà nel loro locale situato in via Borgia 9 a Bagnolo Piemonte, domenica 24 settembre dalle 17 alle 18 i i birrai spiegheranno ai partecipanti il processo di produzione della birra dalla maltazione dell’orzo fino all’imbottigliamento.

Si potranno poi degustare le loro 4 birre, ognuna con le sue specificità e proprietà organolettiche.

L’iniziativa si inserisce nel quadro di un ciclo di eventi dedicati alle tecnologie applicate in agricoltura organizzati dai Gruppi FAI Giovani del Piemonte.

Il contributo richiesto è 12 euro a partecipante, 15 per i non iscritti FAI. Possibilità di tessersi in loco al FAI alla quota di benvenuto Fai giovani .

Per maggiori informazioni: saluzzo@faigiovani.fondoambiente.it