Il programma festeggiamenti per San Michele, Patrono della Città di Cuneo

Venerdì 29 settembre ricorre San Michele Arcangelo, il Santo Patrono della Città di Cuneo.

Il nome Michele deriva da un’espressione ebraica che significa “Chi è come Dio?”. L’arcangelo Michele viene ricordato per avere difeso la fede in Dio contro le orde di Satana: comandante delle milizie celesti accanto a Lucifero, si separa poi da lui e dalle sue schiere che si allontanano da Dio e precipitano negli Inferi. Rappresentato in forma di guerriero, porta una spada ed è spesso rappresentato mentre combatte un drago. Venerato come Santo Patrono di numerose città italiane, per le sue virtù guerriere e difensive, nel 1949 papa Pio XII lo ha proclamato patrono della Polizia di Stato.

Di seguito il programma degli eventi organizzati per celebrare la ricorrenza

Venerdì 29 Settembre

Ore 18.00 - Cattedrale

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Piero Delbosco con la partecipazione dei Sacerdoti della Città e del Coro della Cattedrale

Ore 21.00 - Cattedrale

Concerto del celebre Organista tedesco Heinz-Peter Kortmann “Bach-Renaissance I”

Domenica 1 ottobre 2023

Inaugurazione Area Espositiva “Campagna di Russia 1943” presso il Memoriale in località ex stazione Cuneo Gesso

Ore 9.30: ritrovo dei partecipanti.

Ore 10.00: schieramento, alzabandiera ed Onore ai Caduti.

Ore 11.00: celebrazione della Santa Messa,

inaugurazione dell’area espositiva.

Ore 15.00-19.00: possibilità di visita guidata del Memoriale.



Ore 20.30 - Teatro Toselli

Concerto della Fanfara Alpina di Mondovì. Nell’intervallo verranno proiettate alcune testimonianze di Reduci della Campagna di Russia.

Ingresso libero