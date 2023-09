Guerra in tribunale tra Acqua Eva e Acqua Sant'Anna: domani il processo

Prenderà avvio domani, venerdì 22 settembre, in tribunale a Cuneo, davanti al giudice Sandro Cavallo, il procedimento penale che vede coinvolti due grandi colossi del mondo dell’acqua. Da una parte, la società Fonti Alta Valle Po, proprietaria dell’Acqua Eva e dall’altra l’Acqua Sant’Anna di Vinadio. Nel corso dell'istruttoria di ascolteranno i primi testimoni.

Diffamazione aggravata e turbativa dell’industria e del commercio. Sono queste le accuse a cui devono rispondere i vertici dell’Acqua Sant’Anna di Vinadio rinviati a giudizio a seguito della pubblicazione di un articolo intitolato ‘Inchiesta: Acqua Eva è un brand di proprietà Lidl?’

Ad essere imputati sono il presidente e amministratore delegato Alberto Bertone, il direttore commerciale Luca Chieri e Davide Moscato, ex dipendente della Mia Beverage, società controllata dalla Sant’Anna.

La querela presentata dalla società Aqua Eva di Paesana, costituitasi parte civile,è legata ad un articolo di giornale pubblicato il 18 aprile 2018 sul sito web www.mercatoalimentare.net (pagina non più attiva con dominio intestato a soggetto defunto e pagato con carta di credito estera) in cui si sarebbe affermato che Fonti Alta Valle Po, cioè la titolare del marchio, sarebbe stata controllata dalla catena di supermercati tedeschi “Lidl”. Le conseguenze, tutte ancora da dimostrare in fase processuale, avrebbero causato danni di immagine ed economici. Contratti interrotti, altri non andati a buon fine, bottiglie non più presenti sugli scaffali dei supermercati. Si ipotizza un danno da milioni di euro, che andranno comunque quantificati in via giudiziale.

Secondo quanto sostenuto dalla Procura di Cuneo, la titolarità del dominio con cui è stato costruito il sito internet sarebbe riconducibile ad una donna residente in provincia di Asti, deceduta nel 2011. La donna aveva due nipoti, uno dei quali, Davide Moscato, nella primavera 2018, risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente dalla società Mia Beverage Srl, appartenente al Gruppo di Fonti di Vinadio, oggi Sant’Anna Spa. Attraverso una rogatoria internazionale, sarebbe emerso che la carta di credito utilizzata per il pagamento degli oneri di gestione del dominio, appoggiata su banca lussemburghese, era intestata proprio a Davide Moscato, giovane laureato in economia esperto in marketing aziendale.

Moscato, nel frattempo, aveva reso dichiarazioni confessorie, che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Alberto Bertone e Luca Cheri. Secondo l'impianto accusatorio formulato dalla Procura, ci sarebbero loro dietro l’articolo. Inoltre, quando ancora non erano concluse le indagini della Procura di Cuneo, lo stesso Alberto Bertone, avrebbe presentato ai soci di Fonti Alta Valle Po una serie di offerte per rilevare le loro quote e acquisire così la società concorrente. Offerte tutte rispedite al mittente.

Nell’udienza di domani, l’avvocato Federico Rosso, legale di Davide Moscato, formalizzerà la richiesta per il suo assistito di messa alla prova, già accordata dalla Procura. Alberto Bertone e Luca Chieri saranno rappresentati dall’avvocato Michele Galasso. A rappresentare la parte civile è l’avvocato Nicola Menardo.