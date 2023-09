Paulaner Oktoberfest Cuneo: via (anche) ai concerti

Dopo l'inaugurazione di oggi, giovedì 21 settembre, con la grande parata inaugurale che partirà da piazza Galimberti a Cuneo alle 17, prende il via il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023.



Saranno più di 60 gli spettacoli programmati dalla Sidevents sui due palchi del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 dal 21 settembre all’8 ottobre presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, frazione di San Rocco Castagnaretta), dove il grande evento resterà aperto tre settimane consecutive dal giovedì alla domenica, per un totale di 12 giorni.



Domani, venerdì 22 settembre in orario aperitivo sul palco principale ci saranno i Kuni Kumpel, seguiti dopo cena dal coinvolgente spettacolo dei Sismica, che proporranno le migliori hits da cantare insieme alla band. Nel frattempo, il dj set aprirà le danze sul palco del garden per preparare il pubblico al Fool party con il meglio della musica dance.