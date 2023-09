La torre civica panoramica di Farigliano apre alle visite

Poco più di cento gradini per abbracciare con un solo sguardo le Langhe e l'arco Alpino.

Sono ufficialmente partite le aperture alla torre civica panoramica di Farigliano, inaugurata lo scorso aprile (leggi qui), dopo importanti interventi di restauro.

Il 'ciuchè', in piazza San Giovanni è aperto e visitabile tutti i giorni, su prenotazione al numero numero 338-2213287, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, grazie all'impegno e alla disponibilità dei volontari.

Il biglietto è fissato a un prezzo simbolico di 2 euro. L'accesso è gratuito per i residenti del comune di Farigliano, per i bambini fino ai 10 anni, soggetti ed enti istituzionali previa comunicazione della Giunta, accompagnatori turistici con gruppi di almeno 15 persone e per gli insegnanti che accompagnano le scolaresche.