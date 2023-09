La Guardia di Finanza di Cuneo nomina tre nuovi Sottotenenti di complemento della riserva

Nei giorni scorsi, presso il salone d’onore del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, innanzi al Comandante Provinciale, Colonnello Mario Palumbo e alla presenza di superiori, colleghi e familiari hanno rinnovato il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana i Luogotenenti Roberto Manunta, Maurizio Poliseno e Riccardo Lovera.

I militari, posti in congedo dopo una lunga e brillante carriera nel corso della quale hanno servito le istituzioni con lealtà e dedizione hanno ottenuto la nomina al grado di Sottotenente di complemento della riserva con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Roberto Manunta nato a Cagliari nel 1962 ed arruolatosi nel Corpo il 1° ottobre 1981 ha frequentato la Scuola Sottufficiali rimanendo in servizio presso il Battaglione di Cuneo ove ha rivestito l’incarico di comandante di squadra per poi occuparsi della gestione della sezione infrastrutture. Dal 2002 al 2022 ha prestato servizio presso le varie sezioni del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo.

Maurizio Poliseno nato a Lodi nel 1962 si è arruolato nel Corpo il 1° ottobre 1983 frequentando la Scuola Sottufficiali. Ha prestato servizio sino al 1991 presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Torino per poi essere trasferito alla Compagnia di Cuneo e successivamente al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo.

Riccardo Lovera nato a Savigliano (CN) nel 1962 si è arruolato nel Corpo il 1° ottobre 1982. Dopo aver frequentato il corso finanzieri presso la storica Scuola Alpina di Predazzo è stato assegnato a Reparti di confine tra cui la Brigata di confine di Argentera. Trasferito alla Compagnia Bra e successivamente, alla Compagnia di Cuneo ha poi frequentato la Scuola Sottufficiali. Rientrato a Cuneo ha prestato servizio presso la locale Compagnia per poi assumere il comando della Brigata Volante di Vinadio. Dal 2007 ha prestato servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo dove ha concluso la sua carriera. Il neo Ufficiale dismessa l’uniforme del Corpo prosegue l’attività al servizio della collettività in qualità di volontario guida sugli sci per persone con disabilità presso l’associazione SportAbili Alba.