Boves, i volontari dell'associazione Plastic Free partecipano a "Sea & Rivers"

Per le due giornate sono stati promossi appuntamenti in 246 città italiane per una grande azione di pulizia ambientale, coordinata da nord a sud del Paese dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

“La presenza di rifiuti plastici nei mari e negli oceani è indubbiamente uno dei più pressanti problemi a scala globale del nostro tempo - spiegano da Plastic Free -. Ridurla rappresenta una delle principali sfide e, secondo i ricercatori scientifici, basterebbe migliorare la gestione dei corsi d’acqua per ridurre drasticamente l’inquinamento, addirittura del 50%. Con questo obiettivo, nel weekend del 30 settembre e 1° ottobre, 15mila volontari entreranno in azione, in 200 appuntamenti di pulizia ambientale in contemporanea in tutta Italia”.