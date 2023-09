Saluzzo, parte la stagione teatrale: lunedì si apre la campagna abbonamenti

Parte la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2023-2024 al Magda Olivero.

Da lunedì 2 fino al 30 ottobre, dalle 16 alle 19,30 presso il Cinema Teatro Magda Olivero, in via Palazzo di città, si potrà acquistare il pacchetto dei sei spettacoli che compongono la nuova rassegna, scelta e organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con il comune di Saluzzo e da Ratatoj APS.

L’abbonamento costa 90 euro. Quello speciale per under 26 è di 60. Gli abbonati avranno la possibilità di scelta del posto in sala. Costo degli spettacoli singoli 20 euro, ridotto a 18 euro e ridotto a euro 16 per gli under 26.

I biglietti singoli saranno acquistabili in prevendita online sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it oppure in cassa la sera dello spettacolo.

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it Fondazione Piemonte dal Vivo: www.piemontedalvivo.it.

"E' una nuova stagione ricca, coinvolgente, multidisciplinare, che ha l’obiettivo di offrire al pubblico un insieme di titoli, attori e registi celebri all’interno del panorama teatrale italiano e di porre la cultura al centro dell’attenzione del Saluzzese e del territorio del Monviso - sottolinea Attilia Gullino assessore alla Cultura- siamo felici di inaugurarla, dopo il successo delle precedenti offerte teatrali.

La rassegna, presentata da Davide Barbato di Piemonte dal Vivo, parte a novembre, martedì 7 alle 21, con la pluripremiata Chiara Francini con Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata”, di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Alessandro Tedeschi.

La commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia.

Si prosegue giovedì 14 dicembre con “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, uno spettacolo per attore con sette pupazzi, in un originale allestimento, omaggio all’opera di Eduardo, in occasione dei 90 anni dal suo debutto.

Nell’anno nuovo, giovedì 18 gennaio 2024, andrà in scena “Senza famiglia” di Magdalena Barile, uno spettacolo de Il Mulino di Amleto che narra la storia di un’educazione politica e sentimentale tra generazioni destinata a un grottesco fallimento.

Mercoledì 7 febbraio sarà Paola Minaccioni a calcare il palcoscenico saluzzese con “Stupida Show”! Paola Minaccioni Special”, un monologo di stand-up comedy di Gabriele Di Luca. Nello spettacolo firmato da Carrozzeria Orfeo per cuori coraggiosi, Paola Minaccioni accompagna il pubblico nell’inconfessabile e nell’indicibile, per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno.

Giovedì 7 marzo andrà in scena “Risveglio di primavera”, per la regia di Gabriele Vacis, nome di punta tra i registi che collaborano con il Teatro Stabile di Torino. Sul palco gli attori diplomati nel triennio 2018-2021 della Scuola del Teatro Stabile di Torino, che Vacis ha diretto nel 2018, dopo gli anni di insegnamento alla Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano.

Nel contesto perbenista della Germania di fine ‘800, un gruppo di quattordicenni, rigorosamente tenuti all’oscuro delle dinamiche della sessualità e dell’interazione affettiva, scoprono, ognuno in modo diverso, pulsioni, desideri e perversioni.

L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 10 aprile con “Bello!” che rientra nella rassegna diffusa di danza WeSpeakDance, uno spettacolo dove acrobati ed attori rompono le convenzioni fisiche e mentali sulla bellezza, oltrepassando gli stereotipi ed i propri limiti in un movimento scenico collettivo e continuo che mescola danza e circo contemporaneo.

All’interno della stagione sono proposte anche due matinée rivolte alle scuole del saluzzese.

Per le scuole giovedì 16 novembre alle ore 11 andrà in scena “Così è (o mi pare)”, uno spettacolo in realtà virtuale che consente allo spettatore, attraverso l’utilizzo di visori 3D, di vivere in prima persona lo spettacolo da dentro, come se fosse uno dei personaggi. Lo spettacolo è diretto e interpretato dal grande Elio Germano. La pièce è l’occasione per avvicinare i ragazzi al teatro e a un grande classico pirandelliano della letteratura teatrale italiana.

Seguirà una replica di “Risveglio di primavera”, per la regia di Gabriele Vacis alle 11 di giovedì 7 marzo, spettacolo adatto alle scuole proprio per la vicinanza d’età tra protagonisti e spettatori.

«Piemonte dal Vivo, il più grande palcoscenico del Piemonte, prosegue la sua attività sul territorio regionale e collabora alla programmazione della stagione 2023-24 del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo attraverso una proposta artistica multidisciplinare e di rilievo nazionale. Una collaborazione, che parte dal dialogo portato avanti in questi anni con le eccellenze presenti sul territorio e che ambisce a cogliere le opportunità del nostro tempo interpretandole quali occasioni di sviluppo culturale duraturo e sostenibile. Abbiamo lavorato ad una nuova stagione affinché la musica, il teatro e la danza siano per i cittadini occasione di incontro, di divertimento e riflessione per la comunità che sceglie di abitarli» dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

«Si riparte con la nuova stagione teatrale in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e Ratatoj APS. Siamo ormai alla 5^ edizione e oggi possiamo dire che questa rassegna sia a tutti gli effetti parte consolidata dell’offerta culturale cittadina. Il Teatro Magda Olivero, che ospiterà gli spettacoli, si propone anche come punto di aggregazione per la comunità grazie a spazi comuni che ben si prestano a essere utilizzati come luoghi di compartecipazione e approfondimento.

Quest’anno in particolare ci sarà la novità delle matinée per le scuole, con un’offerta pensata per i ragazzi e di grande qualità, andando così incontro ad una richiesta delle scuole stesse e con il proposito di avvicinare le nuove generazioni ad una forma di espressione artistica che può validamente contribuire alla loro crescita personale. Gli spettacoli della stagione toccano temi diversi e coinvolgono artisti di rilievo, alcuni anche noti al grande pubblico, con un’offerta complessiva di alta qualità artistica di cui Piemonte dal Vivo è sicura garanzia. La speranza di questa amministrazione è che la cultura, in questo caso attraverso la forma del teatro, possa rafforzare il senso di comunità e la capacità di ciascuno di esprimere e condividere le proprie emozioni attraverso un linguaggio comune che sia d’aiuto nell’affrontare la complessità del presente che stiamo vivendo», dichiara Attilia Gullino, Assessore alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Saluzzo.

«Avere una proposta teatrale e culturale così variegata e ricca da offrire al pubblico saluzzese e che porti sul nostro palcoscenico nomi di punta del panorama nazionale, tra attrici e attori con regie d’eccellenza, ci rende fieri del lavoro che stiamo portando avanti in questi anni. Gli spettacoli di questa stagione sono di altissimo livello e ci permettono di toccare i temi più differenti, tra autori conosciutissimi ed esperienze artistiche anche nuove per il nostro pubblico. La qualità e il livello degli spettacoli ci portano a invitare il pubblico ad abbonarsi alla stagione, per poter affrontare un percorso di scoperta nei prossimi mesi e non perdersi nessun titolo, anche perchè scegliere tra questi spettacoli è davvero difficile», sottolinea Massimiliano Flora, direttore di Ratatoj APS.