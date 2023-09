Entro 40 giorni un commissario straordinario per realizzare la variante di Demonte

Dopo anni di stallo sembra essersi sbloccata la questione variante di Demonte, paese della valle Stura in ostaggio dei tir.

La variante di Demonte è ferma dal 2018, anno in cui il ministero dell’Ambiente e quello della Cultura, nell’ambito della valutazione dell’opera, hanno espresso pareri discordanti. In particolare il ministero dell’Ambiente aveva espresso parere favorevole al progetto presentato da Anas che ha già 50 milioni a bilancio per la realizzazione dell’opera, mentre dalla Cultura era arrivato lo stop in quanto l’opera avrebbe interferito con resti di una fortificazione archeologica tutelata.

Questa mattina, giovedì 28 settembre, in sede di Commissione VIII di Palazzo Madama, è stato approvato all'unanimità l'emendamento per la nomina di un commissario straordinario per l'esecuzione di questa infrastruttura strategica.

Primo firmatario è il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio: “Un risultato straordinario che arriva dopo decenni e cinque progetti. Sono molto soddisfatto anche perchè nel testo è garantito il finanziamento della fase realizzativa. Una norma voluta dal ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini e dal suo viceministro Edoardo Rixi, che sarà effettiva con un decreto adottato entro i prossimi trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Ciò consentirà un’accelerazione verso la realizzazione di un’infrastruttura tanto attesa dai cittadini della Provincia di Cuneo e da tutti i piemontesi. È per noi un grande passo avanti nell’ottica di un Paese che dice sì alle opere strategiche per lo sviluppo del territorio. La fase realizzativa dell’opera dovrà essere interamente finanziata nell’ambito del prossimo aggiornamento del Contratto di programma stipulato con ANAS per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale. Dopo oltre dieci anni di attese questa è una risposta concreta".

Si legge nell'emendamento: “Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte”. E ancora: “La fase realizzativa dell’opera è finanziata nell’ambito del prossimo aggiornamento del Contratto di programma stipulato con ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale”.

A sostegno dell'emendamento anche il senatore FI Roberto Rosso: “L’auspicio ora è che quanto prima venga anche risolto il contenzioso esistente su questa opera tra il Ministero della Cultura e quello dell’Ambiente. Auspichiamo che vista la strategicità dell’opera si opti per dare seguito al via libera operato dal Mase e che quindi non vi siano più ostacoli per la realizzazione della variante”.

“Una buona notizia che accogliamo con favore – commenta il sindaco di Demonte Adriano Bernardi -: mi auguro che risolva il problema accelerando i tempi”. Intanto però si procede con la soluzione tampone del senso unico alternato con mezzo semaforico: “Abbiamo presentato lo studio di fattibilità all'Anas, che ha fatto un sopralluogo e chiesto alcune integrazioni. Dovremmo essere a buon punto. Spero entro l'anno di poter attivare il semaforo”.

“Ringraziamo i senatori Bergesio e Rosso per aver raccolto l’appello del territorio: l’arrivo di un commissario consentirà di sbloccare un’opera attesa da anni, fondamentale per la sicurezza di Demonte, che da anni subisce il traffico pesante all’interno del centro abitato, con problemi di sicurezza e di staticità degli edifici, oltre alla competitività del territorio- dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi- L’esigenza è diventata ancora più urgente alla luce delle criticità che coinvolgono le strade di collegamento internazionale e interregionale del Cuneese: la chiusura del Tenda, i problemi sulla statale 28 e le limitazioni alla Maddalena. Sbloccare l’iter e realizzare i lavori della variante di Demonte è quindi ancora più strategico anche per garantire collegamenti sicuri per il traffico pesante”.