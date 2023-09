Cuneo, intervento della Polizia Locale in via XX Settembre per una persona alterata da sostanze stupefacenti

Ieri mattina (giovedì 28 settembre) la centrale operativa della Polizia Locale veniva allertata da un esercente per la presenza di una persona a terra apparentemente svenuta.

All’arrivo dell’equipaggio del pronto intervento, gli operatori avvicinavano la persona, originaria del Gambia, in stato di apparente incoscienza e provvedevano a chiamare l’ambulanza. In seguito all’intervento dei sanitari l’extracomunitario dava in escandescenze, prendendo a calci l’ambulanza, tentando di sferrare pugni agli agenti e minacciandoli di morte.

Al soggetto, poi risultato sotto l’effetto di stupefacenti, veniva sequestrata una lametta in grado di offendere gli agenti intervenuti. Dopo le prime cure in ospedale, il gambiano veniva accompagnato nel Comando di Polizia Locale per l’identificazione e veniva deferito all’Autorità Giudiziaria. Successivamente veniva condotto in Questura per i necessari rilievi fotodattiloscopici.

Nell’intervento hanno prestato ausilio anche ì Carabinieri, a testimonianza della forte sinergia creatasi, nel tempo, tra la Polizia Locale e tutte le forze di polizia che quotidianamente presidiano il territorio con spirito di abnegazione.