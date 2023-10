"Addio alla dirigente scolastica Silvana Botto, animata da entusiasmo, vivacità e passione per il suo lavoro"

L’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani, profondamente colpita dall’improvvisa scomparsa del Dirigente Scolastico prof.ssa Silvana Botto, la ricorda con stima e affetto per il suo intenso e qualificato servizio prestato nel mondo della scuola.

Già Dirigente Scolastico degli Istituti Comprensivi “Sacco-Boetto-Paglieri” di Fossano, di Villanova Mondovì e di Diano d’Alba, prima di andare in pensione, fino all’anno scolastico 2013/14 ha diretto gli Istituti Scolastici di Dogliani e di Carrù.

Con Dogliani ha sempre avuto un legame profondo, in quanto per molti anni è stata stimata docente di matematica e scienze e collaboratore vicario presso la Scuola Secondaria di primo grado. Era animata da entusiasmo, vivacità e passione per il suo lavoro e ha profuso grande impegno a favore dell’innovazione tecnologica nella didattica e della formazione dei docenti. Era dotata di una spiccata capacità di empatia e di un concreto spirito di collaborazione, cercando sempre di sdrammatizzare le situazioni difficili con senso di fiducia e di ottimismo.

Tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani partecipa al dolore dei familiari della prof.ssa Silvana Botto e porge loro sentite condoglianze.

Il Dirigente Scolastico

Elena Sardo