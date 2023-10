Cuneo, domani l'incontro "D'ufficio: trappola o scudo della burocrazia?"

Domani, martedì 3 ottobre alle 17.30 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di via Roma 17 a Cuneo si terrà un incontro dal titolo "D’UFFICIO”: TRAPPOLA O SCUDO DELLA BUROCRAZIA?, come affrontare gli atti della P.A. in modo consapevole ed equilibrato (abuso d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio, segreto d’ufficio, falso ideologico ecc.

Interverranno la professoressa Maura Mattalia del Dipartimento Giurisprudenza Università degli studi di Torino, l'avvocato Fabio Ghiberti del Foro di Torino e il dottore Onelio Dodero Procuratore della repubblica presso il Tribubale di Cuneo.

E’ richiesta la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/vUrVamSMvVaTy253A