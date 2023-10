In Langa tutto è pronto per l'edizione 2023 della manifestazione "Sulle strade del Dogliani"

La Bottega del vino Dogliani docg, la condotta Slow food Langhe Dogliani Carrù, la condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio, Slow food Piemonte e Valle d’Aosta -Cantine a Nord Ovest, organizzano Domenica 8 ottobre l’edizione 2023 della manifestazione “ SULLE STRADE DEL DOGLIANI”.

L’idea di un giro per le cantine del Dogliani nasce all’interno del circuito Slow Food Cantine a Nord Ovest per permettere agli appassionati di vino ed enogastronomia di passare una giornata indimenticabile a contatto con i vignaioli e gli artigiani del cibo, in un bellissimo territorio ancora autentico e intatto.

Ciascun partecipante costruisce il suo percorso in libertà e autonomia partendo dalle proprie passioni: per chi ama il vino può essere un percorso scelto per visitare produttori che apprezza o che vuole conoscere; per chi è gastronomo un percorso basato su un proprio itinerario degustativo dei prodotti e dei piatti territoriali; se è amante della storia e dell’arte, scegliendosi cantine vicine a monumenti o a luoghi panoramici che vuole visitare come il santuario di Vicoforte, la chiesa di San Fiorenzo, i borghi arroccati, le cappelle del Tanaro o le opere di Giovan Battista Schellino.

PROGRAMMA

DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,00. Ritrovo presso la Chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovi, ultime iscrizioni, ritiro pass, mappa e bicchiere, visita guidata alla Chiesa di San Fiorenzo, bellissimo esempio dell'arte gotica piemontese. Dopo le ore 12 sarà possibile effettuare la partenza dalla Bottega del Vino di Dogliani (Piazza San Paolo n. 9-Dogliani)

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,00 Itinerario libero con mezzi propri per raggiungere le cantine aderenti al circuito Sulle strade del Dogliani. In ogni punto segnalato sulla mappa troverete ad accogliervi un vignaiolo ed un produttore di cibo che vi guideranno nella degustazione dei loro prodotti.

Per partecipare alla manifestazione è necessaria l'iscrizione che può essere fatta compilando il modulo dedicato.

Questo ci permetterà di accogliervi al meglio e non farvi mancare i prodotti e i piatti delle nostre terre.

La conferma dell'iscrizione sarà inviata a pagamento avvenuto.



Il pagamento sarà possibile fino alle ore 20 di sabato 7 ottobre tramite PayPal e sino alle ore 15.00 di giovedì 5 ottobre tramite bonifico. Costo:40€ comprende accesso con visite e degustazioni presso le cantine aderenti, 1 calice serigrafato a persona, 1 mappa del territorio e degustazioni food e 2 buoni omaggio da 5 Euro da spendere nelle cantine. Per i soci Slow Food è previsto un ulteriore buono sconto da 5 euro

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: https://eventi.ildogliani.com/sullestradedeldogliani #manifestazioneTel. 0173742260