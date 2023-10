A Fossano torna “Ride to school”: adesioni in crescita, scuole e studenti in “gara” e nuovi percorsi

È ripartito lunedì 2 ottobre il progetto “Ride to school”, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Vallauri, in collaborazione con Ascom Fossano, dedicato alle scuole fossanesi di ogni ordine e grado. Il progetto prevede un rimborso economico, spendibile nei negozi convenzionati della città, a studenti, insegnanti e collaboratori scolastici che scelgono di utilizzare la bicicletta per gli spostamenti casa-scuola. “Una grande soddisfazione vedere che già ad inizio anno le richieste di adesione sono in crescita, passando dalle 120 della prima edizione alle 180 che abbiamo attualmente ricevuto – racconta Paolo Cortese, dirigente scolastico del Vallauri -. Visto l’interesse ottenuto verso il progetto, quest’anno metteremo in gara tra loro le scuole e gli studenti dei vari percorsi di studi per premiare le categorie più virtuose nel risparmio energetico. Continua la positiva collaborazione del nostro Istituto con gli Istituti Sacco e Paglieri: i bambini del pedibus sono passati dai 240 dello scorso anno a già 300 iscritti, con l’attivazione di nuovi percorsi con un totale di sette linee.”

“Ride to school” prevede, infatti, che agli studenti e ai dipendenti, provenienti da ogni parte della provincia di Cuneo, delle scuole Vallauri e dei co-ideatori Istituto Comprensivo Sacco e Istituto Comprensivo Paglieri della città degli Acaja sia erogato 0,15 euro a chilometro percorso in bicicletta, con un massimo di 30 euro al mese. Gli spostamenti sono monitorati grazie all’app Wecity, che rileva inoltre le criticità nella sicurezza dei percorsi e certifica gli effettivi risparmi in termini di CO2. Per i più giovani, studenti dei due Istituti comprensivi aderenti, è a disposizione il servizio scolastico di pedibus: agli aderenti sono erogati dei gettoni di presenza utilizzabili come crediti spendibili presso i negozi convenzionati di Fossano, grazie alla collaborazione con l’Ascom.

Lo scorso anno scolastico l’iniziativa ha interessato 240 bambini del pedibus, una trentina di accompagnatori volontari, 80 studenti delle superiori e 40 tra docenti e assistenti tecnici. In totale, camminatori e ciclisti hanno percorso 38.632 km, contribuendo al risparmio certificato di 5.397 kg di anidride carbonica e riportando una valutazione della sicurezza stradale riscontrata tramite il monitoraggio dei percorsi più utilizzati. Grazie al contributo dell’Ascom di Fossano sono stati erogati premi per un totale di circa 6.000 euro in buoni spesa da utilizzare presso i negozi fossanesi aderenti all’iniziativa.