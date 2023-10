Fridays for future in piazza Galimberti a Cuneo: nessun corteo, ma spazi per imparare la sostenibilità

I giovani e il movimento Fridays For Future Cuneo oggi saranno a Cuneo, in piazza Galimberti, fino alle 17 circa. Non più venerdì, ma sabato. Non più in corteo, ma con banchetti e iniziative volte a sensibilizzare, in modo concreto, sulla crisi climatica e su piccole ma importanti strategie per vivere in modo più sostenibile.

"Eravamo stanchi di sentirci dire che scioperavamo per il clima ma solo per saltare un giorno di scuola. Senza contare che la partecipazione stava calando, di anno in anno. Così abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso. Qui in piazza contiamo di intercettare molte persone e di spiegare che cosa stiamo facendo", spiega il leader del movimento cittadino Luca Bellini.

Swap party, per lo scambio di abiti e accessori con altre persone; uno spazio di autoproduzione di prodotti cosmetici, uno spazio per vedere come funzionano gli orti verticali, uno spazio per scoprire come riciclare i vecchi computer, uno spazio antispecista, uno spazio dedicato a giochi per tutte le età e uno spazio in cui mangiare in compagnia (portando il cibo da casa).

Inoltre in tutta la giornata si terranno dei mini talk su vari argomenti riguardanti la crisi climatica e le possibili soluzioni. I banchetti e le iniziative proseguiranno fino alle 17.