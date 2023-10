Una pedalata esperienziale sul Maira da Savigliano a Villafalletto

La volontà di costruire un’offerta turistico-culturale che sappia promuovere il sentiero che costeggia l’intera asta del torrente Maira, incentivando la crescita consapevole e sostenibile delle comunità che risiedono nella zona, nell’ottica finale di giungere ad una forma diffusa di eco-turismo. Questa, in breve, la finalità del progetto “Sentiero sul Maira: la voce lenta del cielo e delle stagioni”, promosso dall’associazione turistica Pro Villar in collaborazione con l’associazione Le Terre dei Savoia e il consorzio Conitours e finanziato dalla Compagnia San Paolo di Torino in seno al bando “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”.

Una progettualità che in questi mesi sta conoscendo diversi momenti di aggregazione e di valorizzazione condivisa e che il prossimo 14 ottobre proporrà un nuovo evento di frequentazione esperienziale del territorio con la “Pedalata sul Maira” da Savigliano a Villafalletto.

Un affascinante anello pianeggiante di circa 34km pensato per tutta la famiglia, disteso ai margini del torrente Maira tra coltivi e vegetazione ripariale, ideale per scoprire angoli di natura selvaggia custodi di un alto tasso di biodiversità floristica e faunistica. Un tuffo nella pianura piemontese tra sentieri, curve e saliscendi in compagnia di un accompagnatore cicloturistico professionista, per divertirsi in totale sicurezza.

L’escursione, totalmente gratuita, prevede l’iscrizione obbligatoria presso il consorzio Conitours allo 0171.696206 o via mail all’indirizzo info@cuneoalps.it e avrà inizio alle ore 9.30 presso il parcheggio della piscina comunale di Savigliano (via della Colonia). Possibilità di noleggio delle-bike presso la Bikeroom di Cuneo con trasporto autonomo al punto di partenza; la partecipazione dei minori è vincolata alla presenza di un genitore. Per ulteriori informazioni www.cuneoalps.it.