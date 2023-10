Busca, già 300 persone a Casa Francotto per la mostra "L’altra metà. La donna nell’arte"

Trecento persone hanno visitato la mostra L’altra metà. La donna nell’arte a Casa Francotto nel primo week end di apertura. Sabato all’inaugurazione, oltre ai rappresentanti istituzionali di diversi Comuni, Provincia, Regione, Atl, della Fondazione CRC sono intervenuti, molti prestatori delle opere che sono stati i veri protagonisti dell’evento.

Il Sindaco Marco Gallo, il vice sindaco di Cherasco Claudio Bogetti hanno ribadito l’accordo strategico tra Busca e Cherasco, mentre la curatrice Cinzia Tesio e il vicedirettore dell’Accademia Albertina Edoardo Di Mauro hanno tracciato il percorso storico artistico della mostra che presenta centoventi opere di oltre settanta artiste che vanno dal Seicento ai giorni nostri.

L’esposizione si sviluppa sugli ottocento metri quadrati di Casa Francotto. Tutte le opere hanno due codici QR code che illustrano per una breve bibliografia dell’autrice sia in modo descrittivo, sia con un audio per la massima fruizione da parte di tutti i visitatori. Il tema dell’accessibilità è infatti stato tenuto in grande considerazione dal Comune di Busca che ha aderito nei mesi scorsi all’Agenda della disabilità. All’ ingresso è visibile una presentazione sperimentale del percorso nella Lingua dei Segni.

Nel prossimo week end la mostra sarà visitabile nei seguenti orari: Venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18,30 e domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 18.30. Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 accederanno gratuitamente.

Domenica 22 ottobre si ripeterà l’iniziativa UN BIGLIETTO, DUE EVENTI. Per chi acquista un biglietto per la mostra L’ALTRA META’ – LA DONNA NELL’ARTE visitabile a Casa Francotto a Busca, sarà possibile ottenere un voucher (posti limitati e su prenotazione 371 5420603) che permetterà, nel pomeriggio, una visita guidata e gratuita al Castello del Roccolo. Un’occasione per coniugare l’arte alle bellezze del territorio.

In mostra sono visibili le opere della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Titina Maselli, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…

DOVE

Casa Francotto, Busca - Piazza Regina Margherita - 12022 Busca (CN) Telefono 3715420603 per prenotazioni

BIGLIETTERIA

INTERO 12 EURO, RIDOTTO 8 EURO (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16, GRATUITO ragazzi inferiori a 14 anni.