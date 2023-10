Inseguita e palpeggiata da un uomo in Corso Giolitti. Condannato a due anni di carcere

È stato condannato a due anni e tre mesi Y. A., cittadino somalo, accusato in tribunale a Cuneo di violenza sessuale, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I giudici del Collegio lo hanno inoltre interdetto dalla curatela e dai pubblici uffici.

Era un tardo pomeriggio d’estate del 2021 quando una donna, anche lei somala, aveva richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine perché l’uomo, ubriaco, l’aveva palpeggiata e molestata in corso Giolitti. All’arrivo delle autorità, all’angolo tra piazza Europa e il corso, l’uomo, a pochi metri di distanza dalla vettura della vittima, ha continuato ad insultarla e proferire minacce a sfondo sessuale come ha spiegato uno degli agenti intervenuto: “Quando gli abbiamo chiesto i documenti ha insultato anche noi. Poi ha iniziato a scalciare e sbracciarsi cercando lo scontro fisico, scagliandosi contro di me e altri due agenti”.

Dopo aver tentato di immobilizzarlo a terra, Y.A., riuscito a divincolarsi, si diede alla fuga verso la stazione e correndo senza scarpe, perse nella colluttazione con i poliziotti, inciampò: “L’abbiamo raggiunto in Via Meucci - ha concluso il militare – Si era voltato per vedere se gli stavamo dietro ed è caduto a terra, a quel punto lo abbiamo fermato”.

In aula, stamane, era presente anche la donna, che quel pomeriggio, dopo aver accompagnato il figlio alla stazione e dirigendosi verso l'auto parcheggiata in corso Giolitti, incontrò tre ragazzi connazionali: “Mi avevano chiesto se fossi somala – ha iniziato a raccontare la vittima – e iniziammo a chiacchierare. Quando ci siamo salutati lui ha tentato di baciarmi sulla bocca per due volte. Ha iniziato a seguirmi e quando sono arrivata alla macchina mi palpeggiò con insistenza il sedere”.

Impaurita, pensando che una volta aperta la macchina l’uomo avrebbe potuto salire con lei, proseguì a piedi verso Piazza Europa e Y.A., seguendola, iniziò ad insultarla e minacciarla: “Gli dissi che avrei chiamato la Polizia e lui mi rispose che potevo chiamare chi volevo, che non mi avrebbe mollata, che mi avrebbe violentata e che mi avrebbe ammazzata. Alcuni miei connazionali mi dissero che avevo fatto male a chiamare le forza dell’ordine. Poi, per fortuna, non l’ho più incontrato”.