Dal 2018 in Piemonte chiuso uno sportello bancario su cinque: il 62% dei comuni senza banca

Dal 2018 al 2022 in Piemonte sono stati chiusi 317 sportelli bancari, pari ad uno su cinque, passando così da 2.065 a 1.694. Nello stesso periodo nella nostra regione il numero di comuni serviti da banche è diminuito del 17,9%, scendendo da 559 a 459.

62% comuni piemontesi senza banche

Numeri emersi questa mattina in piazza Castello a Torino, dove ha fatto tappa la campagna itinerante "Chiusura filiali? No grazie", promossa da Uilca contro la desertificazione bancaria. "In Piemonte - ha sottolineato il Segretario Generale della Uil Piemonte Gianni Cortese - su quasi 1.200 comuni, solo in 459 c'è una banca: il 62% ne è privo. Nel 20% dei paesi poi c'è solo uno sportello".

40mila imprese operano in comuni senza banche

"È un problema sociale - ha aggiunto - non di poco conto. Di norma si toglie lo sportello bancario, poi sparisce la posta, poi si chiude la farmacia fino ad arrivare alla desertificazione dei borghi. Quarantamila imprese piemontesi - ha aggiunto - operano in comuni dove non ci sono banche".

Ad incontrare la Uilca questa mattina il presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore comunale al Lavoro di Torino Gianna Pentenero e il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero.

Uncem: "Per vivere in campagna/montagna servono servizi"

Un dato che aiuta a capire la realtà è che in Piemonte ci sono ben 485 paesi montani ed oltre il 51,5% del territorio è coperto da cime e vette. "Post Covid - ha sottolineato Colombero - c'è stata una riconsiderazione di vivere sui territori: uno ci vive però anche perché posso avere dei servizi. Se no facciamo retorica sull'andare a stare in montagna e campagna".