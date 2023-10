L'ospedale di Mondovì aderisce all'open day promosso da Onda con visite gratuite per le donne

L'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, struttura che nel 2022 ha ottenuto due bollini rosa da Fondazione Onda, aderisce anche quest'anno agli open day della salute.

Mercoledì 18 ottobre, in occasione dell'(H) Open Day sulla Menopausa, presso il nosocomio monregalese sarà possibile usufruire gratuitamente di visite, consulenze e colloqui gratuiti con un ginecologo e un'ostetrica.

Si potrà accedere all'ambulatorio di ginecologia dell'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì dalle 9 alle 13 per avere visite uroginecologiche gratuite. Saranno presenti un ginecologo e una ostetrica esperta in riabilitazione del pavimento Pelvico, presso il centro ecografia e diagnosi prenatale, piano terra Ospedale Regina Montis Regalis Via S Rocchetto 99.

Negli stessi orari sarà possibile usufruire anche di colloqui telefonici con il ginecologo: chiamando il numero 0174677470 sarà a disposizione un esperto che darà informazioni sul tema "Menopausa e terapie sostitutive, qualità di vita e stili comportamentali per il benessere della donna in climaterio".

Non è richiesta prenotazione.