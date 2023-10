Alpi di Baldichieri accusata di evasione fiscale per 14 milioni di euro: pequisizioni anche in Granda

Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal Gip con un sequestro preventivo di beni per oltre 14 milioni e mezzo di euro di liquidità (1 milione di euro di quote societarie, due auto e beni immobili) nei confronti dell’amministratore unico Alpi, Silvio Pellissero, astigiano classe 1951, ora ai domiciliari.

“Dall’indagine - spiega il Procuratore, Biagio Mazzeo - emerge come le due società siano state create ad arte, scatole vuote create da Alpi Spa per finalità di evasione fiscale e retributiva. Società di fatto cartiere, che producono fatture ma che dietro non hanno niente, meri serbatoi di manodopera, che assumevano fittiziamente i lavoratori, al posto di Alpi”.

“Attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture - annota il comandante provinciale della Gdf di Asti, Antonio Garaglio - per operazioni inesistenti per oltre 33 milioni di euro, con un indebito beneficio del tempo (2014-2022) di un risparmio di imposte per oltre 14 milioni e mezzo di euro”. 1 milione di euro è la stima di evasione contributiva per l'anno 2022.