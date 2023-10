Un nuovo toboga per il Soccorso Alpino e Speleologico di Dronero

A distanza di poco più di un mese dalla 1ª edizione della Festa del Soccorso Alpino della Valle Maira e Grana, la sezione di Dronero ipotizza i possibili acquisti futuri per la squadra.

Numerose sono state le persone che hanno partecipato all'evento del 2 settembre presso il Rifugio Fauniera (Castelmagno) e che hanno sostenuto le attività del S.A.S.P. (Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese) partecipando al pranzo e alla “Lotteria Solidale”.

Durante il pranzo infatti, la squadra dei volontari di Dronero ha simulato un vero e proprio intervento in parete: dalle comunicazioni via radio attraverso gli altoparlanti all raggiungimento e calata verticale del ferito in parete.

Una volta “portato in salvo” il figurante, è stata fatta una valutazione sanitaria coinvolgendo il pubblico ed è stato ricordato quanto sia fondamentale l’autosoccorso in montagna.

La festa è poi proseguita con danze occitana e l’estrazione dei vincitori della Lotteria.

L’intero evento è stato possibile grazie al sostegno di molte realtà del cuneese e provincia. Bilancio più che positivo. Ha permesso, insieme alla donazione del Consorzio Valle Maira che comprende ulteriori attività della valle, l’acquisto di un nuovo toboga (slitta per interventi su neve) e altro materiale sanitario di supporto.

Tutti i volontari del S.A.S.P. ringraziano chiunque abbia partecipato all’evento e chi ha sostenuto le loro attività di soccorso.