Dal 18 al 27 ottobre, in Granda, l'operazione di protezione civile "Vardirex"

L'evento è stato presentato oggi, in occasione della Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri Naturali. Proprio questo tema sarà al centro dell'iniziativa. Vardirex 2023 si baserà sulla simulazione realistica di due diversi scenari emergenziali: in Piemonte sarà di tipo idrogeologico, mentre in Abruzzo di incendio boschivo.