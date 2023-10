Tre appuntamenti esperienziali sul Maira tra natura e cultura

Tre diversi eventi per scoprire aspetti poco noti dell’ambiente naturale che costeggia il torrente Maira, ma anche tre momenti di informazione e divulgazione pensati per tutta la famiglia, volti a favorire una frequentazione lenta e sostenibile del territorio nell’ottica di incentivare una forma diffusa di eco-turismo. Questo l’intento dei tre nuovi appuntamenti organizzati all’interno del progetto “Sentiero sul Maira: la voce lenta del cielo e delle stagioni”, promosso dall’associazione turistica Pro Villar in collaborazione con l’associazione Le Terre dei Savoia e il consorzio Conitours e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino in seno al bando “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”.

Si inizierà domenica 22 ottobre alle ore 9.30 in frazione Morra di Villar San Costanzo (via 24 Maggio) con la visita erboristica e naturalistica. Una passeggiata di 12km con pranzo al sacco in compagnia di un erborista e di un geologo, per approfondire storie e peculiarità naturalistiche della zona, cullati dall’abbraccio dei primi colori autunnali. Secondo appuntamento per sabato 28 ottobre alle ore 19.30 presso la Riserva Naturale dei Ciciu dei Villar di Villar San Costanzo, con la cosiddetta “Serata Luna”. Una breve passeggiata per grandi e piccoli al chiaror di luna dialogando su natura, cultura, leggende e tradizioni antropologiche, dove poter approfondire la vitalità notturna del bosco tra flora e fauna. Ultimo appuntamento, infine, per sabato 4 novembre alle ore 10.00 presso la piscina comunale di Savigliano per un’imperdibile pedalata sul Maira in direzione di Racconigi. Un affascinante anello pianeggiante di circa 37km pensato per tutta la famiglia, disteso ai margini del torrente Maira tra coltivi e vegetazione ripariale, ideale per scoprire angoli di natura selvaggia custodi di un alto tasso di biodiversità floristica e faunistica.

Tutti gli eventi sono totalmente gratuiti, ma implicano l’iscrizione obbligatoria presso il consorzio Conitours allo 0171.696206 o via mail all’indirizzo info@cuneoalps.it. Per ulteriori informazioni www.cuneoalps.it.