Progetto Transalp, la testimonianza di un'alunna del linguistico Soleri-Bertoni di Saluzzo

Riceviamo e pubblichiamo:

Il 23 settembre è giunta a termine la prima fase del progetto Transalp, che ha visto coinvolte sei alunne del liceo linguistico Soleri-Bertoni frequentanti le classi terza e quarta. Nello specifico si tratta di Galliano Miriam e Quaglia Sofia della 4LA e Braida Delia, Volpe Martina, Moresco Martina e io, Chiara Dossetto della 3LA.

Questo programma consiste in uno scambio individuale di studenti tra Francia e Italia della durata di quattro settimane, durante il quale si viene ospitati nella famiglia del proprio corrispondente. Ognuna di noi si è trovata così in una differente zona dello stato, dalle regioni più meridionali fino all’alta Francia.

La mia permanenza si è svolta a la Côte-Saint-André, un piccolo paese di 5000 abitanti nei pressi di Grenoble. Là sono stata ospitata nella piccola e confortevole casa di campagna della mia corrispondente Elise. Arrivando il 26 agosto, ho avuto la possibilità di trascorrere insieme a lei l’ultima settimana delle vacanze estive e di vivere la sua quotidianità.

La mia famiglia ospitante ha infatti cercato di integrarmi, proponendomi ogni giorno attività interessanti e coinvolgenti. In questo modo ho potuto conoscerli meglio e ho scoperto da vicino la regione in cui mi trovavo. Durante il mio viaggio in Francia, ho infatti visitato alcuni villaggi caratteristici e fatto numerose passeggiate in montagna e in collina. Inoltre grazie alla mia famiglia ospitante ho scoperto il mondo delle bici elettriche, sono diventata fan del rugby e soprattutto ho imparato ad andare a cavallo.

All’inizio non è stato semplice adattarsi, ma poco a poco ho trovato il mio posto all’interno di questa famiglia che nel corso di un mese è diventata per me sempre più importante. Col passare del tempo ho inoltre instaurato un legame sempre più stretto con la mia corrispondente, la quale ho scoperto essere molto simile a me sotto diversi punti di vista. Insieme a lei ho poi frequentato per tre settimane le lezioni al liceo “Hector Berlioz”, dove sono stata accolta calorosamente sia dagli insegnati che dagli allievi.

A scuola, ho seguito i corsi della mia corrispondente, scoprendo così materie interessanti che non ho la possibilità di studiare in italia e approfondendo quelle che già conosco. In questo modo ho potuto calarmi all’interno di un sistema scolastico profondamente differente rispetto a quello italiano, soprattutto per quanto riguarda gli orari, le classi e le modalità di insegnamento. Inoltre al liceo ho conosciuto altri nove italiani che come me hanno partecipato al progetto Transalp. Grazie alle numerose attività organizzate dalle professoresse di italiano e dai nostri corrispondenti, abbiamo avuto modo di legare molto e soprattutto di confrontarci sugli aspetti principali della nostra permanenza in Francia.

Al termine di questa esperienza lasciarmi tutto alle spalle e ritornare alla normalità è stato molto difficile, poiché in Francia ho trovato una seconda famiglia e soprattutto un’amica. Sono molto contenta della scelta che ho fatto, non solo per il fatto che mi ha permesso di migliorare il mio francese, ma anche perché sono maturata molto. Là, lontano dalla mia famiglia e dai miei amici, sono diventata più indipendente e sono riuscita a cavarmela da sola con le mie capacità e le mie conoscenze.

Proprio per questo motivo mi sento di consigliare fortemente esperienze del genere a ragazzi e ragazze come me, in quanto sono un vero e proprio insegnamento di vita. Ora attendo con molta impazienza l’arrivo di Elise in Italia e spero di farle vivere un’esperienza altrettanto speciale.

Chiara Dossetto, alunna della classe 3 LA del liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo