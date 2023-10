L’Unione Montana Valle Varaita ha attivato il servizio doposcuola a Sampeyre e Brossasco

L’Unione Montana Valle Varaita ha attivato il doposcuola per gli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado nei Comuni di area interna sedi di plesso scolastico, quali Sampeyre e Brossasco, con costi molto contenuti per le famiglie. L’iniziativa è denominata Hub Alta Quota e rientra nel progetto Varaita Insieme, candidato sui fondi PNRR M5C3 investimento 1.1.1 e finalizzato all’offerta di servizi ai bambini e ai ragazzi. Il doposcuola è entrato in funzione lunedì scorso – 16 ottobre 2023, ndr – e terminerà venerdì 7 giugno 2024, con un calendario diverso a seconda della località e dell’età dei bambini e ragazzi.

“Sono molto orgoglioso di comunicare che nei prossimi due anni potremo garantire una serie di opportunità per i giovani, a seconda della loro età e delle loro esigenze – dichiara il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta -. In particolare, grazie ai fondi PNRR per la prima volta siamo nelle condizioni di attivare un doposcuola nei Comuni della parte alta della valle, definiti di area interna perché più distanti dai servizi essenziali e dai centri urbani principali. Invito le famiglie ad aderire a questa e alle altre opportunità, in parte già avviate e in parte in fase di programmazione, per realizzare tutti insieme questo progetto per la valle Varaita”.

Più dettagliatamente, a Brossasco il servizio doposcuola sarà fruibile il venerdì dalla fine delle lezioni alle 17.30 per gli alunni della scuola primaria e il lunedì dalle 14 alle 17.30 per gli allievi della scuola secondaria di primo grado. A Sampeyre, invece, il doposcuola sarà garantito dalla conclusione delle lezioni fino alle 17.30 ogni mercoledì e venerdì per gli studenti della primaria e il mercoledì per quelli della secondaria di primo grado.

Tanto a Sampeyre (primaria e secondaria di primo grado) quanto a Brossasco (primaria) sarà possibile usufruire del servizio mensa esattamente come avviene nelle giornate di rientro scolastico, previo pagamento del buono pasto al Comune. Inoltre, a Brossasco, al termine dello svolgimento dei compiti assegnati i bambini della primaria verranno accompagnati al consueto oratorio del venerdì pomeriggio.

Il doposcuola è gestito dalla cooperativa Armonia e l’attivazione del servizio va inserita nel contesto più ampio del progetto Varaita Insieme, strategia di sviluppo sociale e miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei Comuni di area interna – con particolare riferimento ai giovani e ai fragili – che l’Unione Montana intende proseguire. Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire luoghi, tempi e occasioni di incontro inclusivo in zone di alta montagna scarsamente popolate, a rischio di marginalizzazione e lontane dai centri urbani. Il progetto vede coinvolte diverse realtà: le cooperative Caracol, Insieme a Voi con La Fabbrica dei Suoni, Il Ramo oltre alla già citata Armonia, l’Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo e i Comuni interessati.