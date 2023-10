La pioggia torrenziale "cancella" il mercato del martedì a Cuneo

Mattinata di pioggia torrenziale su Cuneo, in particolare attorno alle 7, quando il martedì è in pieno corso l'allestimento del mercato settimanale in piazza Galimberti e in via Roma.

Stamattina erano pochissimi i banchi aperti, mentre c'erano numerosi furgoni chiusi, in attesa di capire se aprire o meno. "Dipende dalla merce che vendi - spiega una signora che ha un banco di giocattoli. Se vendi ombrelli apri, diversamente non ha senso. Rischi di rovinare la merce e di non avere clienti o passanti. Non viene certo voglia di andare al mercato in giornate così".

E così, tra i pochissimi che ci provano e chi spera di riuscire ad aprire nel corso delle prossime ore, a Cuneo, in piazza Galimberti e via Roma, lo scenario del martedì è davvero diverso dal solito.